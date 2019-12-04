Arjantinli heyet, Bolivya'da insan hakları ihlalleri tespit etti

BUENOS Arjantin'den insan hakları durumunu araştırmak için Bolivya'ya giden, Bolivya Halkıyla Dayanışma Arjantin Heyeti, ülkede sivil halka karşı katliam, tecavüz ve ırkçılığa teşvik gibi insan hakları ihlallerinin bulunduğunu açıkladı.

Aralarında avukatlar, STK ve sendika görevlileri, insan hakları savunucuları ve siyasi örgütlerin üyelerinin olduğu 40 kişilik heyet, yüzden fazla kişiyle yaptıkları araştırma sonucunda, ülkede ordu ve muhalefetin baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa etmesinin ardından meydana gelen olaylarda insan hakları ihlallerinin bulunduğuna yer verilen ön raporunu yayımladı.

Raporda, ordu, polis ve çeşitli kuruluşlar tarafından ülkede "darbe" yapıldığı ve darbenin ABD gibi çeşitli ülkeler tarafından desteklendiği belirtildi.

Morales'in ardından göreve gelen geçici hükümetin, onlarca kişinin ölümüne, binlerce kişinin de yaralanmasına neden olduğu ifade edilen raporda, insan hakları ihlalleri, sivil halka karşı katliam, adam kaçırma, işkence, tecavüz, cinsel istismar, devlet görevlilerine ve ailelerine saldırılar, STK liderlerine baskı, ırkçılığı teşvik ve nefret söylemi gibi suçların saptandığına yer verildi.

Heyette bulunan avukatlardan Roberto Carles, raporun sunulduğu basın toplantısında, "İnsanlığa karşı suç teşkil eden durumlar gördük ve buna dair şikayetler aldık. Yapılması gereken şey, Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu gibi bir kurumun harekete geçmesi veya bir ülkenin bunu yargıya taşıması olabilir. İspanya'nın eski diktatörü Francisco Franco kurbanlarının Arjantin'de, Şili'deki diktatörlük mağdurlarının da İspanya'da yaptığı gibi." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta 14 kişilik bir grup, Bolivya'daki insan hakları ihlallerini araştırmak üzere Arjantin'den Bolivya'ya gelmişti. Bolivya Halkıyla Dayanışma Arjantin Heyeti isimli grup Bolivya'nın Santa Cruz eyaletine vardıklarında sözlü ve ufak çaplı fiili saldırıya uğramış ve polis tarafından sorgulanmıştı.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da, 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet, seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısının ardından görevi bırakmış, iltica teklifini kabul ettiği Meksika'ya gitmek üzere Bolivya'dan ayrıldığını duyurmuştu.

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi'nin üst kanadı Senatörler Meclisi'nin Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez, ülkede geçici devlet başkanlığı görevine getirilmişti.

Önce muhalefet destekçilerinin, Morales'in istifasının ardından da yanlılarının düzenlediği gösterilerde çoğunluğu Morales yanlısı 35 kişi hayatını kaybetmişti.