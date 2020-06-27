Arjen Robben futbola geri döndü!

Bayern Münih'te 2009-2019 yılları arası forma giyen ve kulübün efsane isimlerinden biri haline gelen Robben, futbola geri döndü.

Geçtiğimiz sezon sonunda futbolu bıraktığını açıklayan 36 yaşındaki Arjen Robben, Groningen ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Robben, kariyeri boyunca Almanya'da 8, İngiltere'de 2, İspanya ve Hollanda'da ise birer kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

2000-2001 sezonundan itibaren forma giydiği takımlarla tüm kulvarlarda 607 maça çıkan Robben, 209 kez rakip fileleri havalandırmıştı.