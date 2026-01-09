Arka Sokaklar'da Gerilim Dorukta - Son Dakika
Arka Sokaklar'da Gerilim Dorukta

09.01.2026 13:59
Ali'nin Rıza Baba'yı bıçaklaması ve Pınar'ın gözaltına alınması ile ekip sarsılıyor.

ARKA Sokaklar nefes kesen bir bölümle bu akşam ekrana gelecek. Aksiyon, heyecan ve dramın iç içe geçtiği bölümde izleyiciyi sarsacak gelişmeler yaşanacak.

ALİ KONTROLDEN ÇIKACAK

Ekipte herkes için zor günler başlarken, Ali'nin son hedefi Rıza Baba olacak. Uzun süredir yaşadığı baskı ve çatışmalar Ali'yi dönülmez bir noktaya sürükleyecek.

RIZA BABA ÖLÜMLE BURUN BURUNA

Kendisine en çok destek veren isimlerden biri olan Rıza Baba'yı bıçaklayan Ali, ekibi ve izleyiciyi şoke edecek. Rıza Baba ölümle burun buruna kalırken, ekipte büyük bir sarsıntı yaşanacak.

PINAR'A GÖZALTI ŞOKU

Ali'yi koruduğu ve ona yardım ettiği gerekçesiyle Pınar, 'yardım ve yataklık' suçlamasıyla gözaltına alınacak. Ekip içindeki dengeler sarsılırken, adalet ve vicdan arasındaki çizgi bir kez daha sorgulanacak.

Arka Sokaklar, tansiyonu yüksek, duygu yüklü bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek.

Kaynak: DHA

