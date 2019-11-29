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Arkada Cup'ta milli tenisçi Atakan Karahan şampiyon

7 saat önce

Milli tenisçi Atakan Karahan, Rusya'nın Ufa şehrinde Tennis Europe kapsamında düzenlenen U14 Kategori 3 Arkada Cup turnuvasında teklerde ev sahibi ülkeden Stepan Boytsov'u yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Arkada Cup'ta milli tenisçi Atakan Karahan şampiyon, System.String[]

Milli tenisçi Atakan Karahan, Rusya'nın Ufa şehrinde Tennis Europe kapsamında düzenlenen U14 Kategori 3 Arkada Cup turnuvasında teklerde ev sahibi ülkeden Stepan Boytsov'u yenerek şampiyonluğa ulaştı. Çiftlerde ise bir diğer temsilcimiz Batu Ataseven, Atakan Karahan ile birlikte ikincilik elde etti.

24 Kasım'da başlayan turnuvanın tekler finalinde Rus rakibini 5-7, 6-0, 6-0'la mağlup eden 2006 doğumlu Atakan Karahan, finale kadar set kaybı yaşamadığı turnuvada şampiyonluğu yakaladı. Çiftlerde ise Batu Ataseven- Atakan Karahan tandemi finale çıktı. Milli tenisçilerimiz finalde kıyasıya bir mücadelenin ardından ev sahibi ülkeden Vladislav Abramov- Maksim Kolobov çiftine 6-3, 1-6, 2-10 yenilerek ikinci oldu.


Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:20 Kaynak: DHA
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