Arkadaşlık istediğini reddeden yabancı uyruklu kadını sırtından bıçakladı - Son Dakika

Arkadaşlık istediğini reddeden yabancı uyruklu kadını sırtından bıçakladı

09.11.2020 05:29

Arkadaşlık istediğini reddeden yabancı uyruklu kadını sırtından bıçakladı Aksaray'da bir kişi, arkadaşlık isteğini reddeden kadını araçla kaçırmak istedi.

Arkadaşlık istediğini reddeden yabancı uyruklu kadını sırtından bıçakladı

AKSARAY - Aksaray'da bir kişi, arkadaşlık isteğini reddeden kadını araçla kaçırmak istedi. Kaçmak isteyen kadını yakalayan şahıs kadını sokak ortasından sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, Taşpazar Mahallesi 857 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce Ahmet Y.'nin iş yerinde çalışmaya başlayan yabancı uyruklu Zolaika R. (45), iş yeri sahibinin kendisine arkadaşlık isteğinde bulunması ve sürekli olarak rahatsız etmesi üzerine işten ayrıldı. İşten ayrılan kadının peşini bırakmayan iş yeri sahibi Ahmet Y. sürekli olarak kadını takip ederek arkadaşlık istediğinde bulunmaya devam ederken, gece yarısı yine kadını takip ederek dışarı çıktığı esnada zorla arabaya bindirmek istedi. Kadının araca binmeyi reddetmesi ve kaçmaya başlaması üzerine Ahmet Y. ekmek bıçağı ile araçtan inerek kadının peşinden koşmaya başladı. Ahmet Y., bir süre sonra yakaladığı kadını sokak ortasında sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, kanlar içinde yere yığılan kadın olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Ahmet Y. olayın ardından kayıplara karıştı. Olayla ilgili araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri kısa sürede şahsı kaçtığı araçla yakaladı. Yakalanan şüpheli hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Arkadaşlık istediğini reddeden yabancı uyruklu kadını sırtından bıçakladı
Arkadaşlık istediğini reddeden yabancı uyruklu kadını sırtından bıçakladı
Arkadaşlık istediğini reddeden yabancı uyruklu kadını sırtından bıçakladı
Arkadaşlık istediğini reddeden yabancı uyruklu kadını sırtından bıçakladı

araştırma, 112 Acil, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşlık istediğini reddeden yabancı uyruklu kadını sırtından bıçakladı - Son Dakika


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