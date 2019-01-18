Arkasspor'un Rakibi Arhavi

Efeler Ligi'nde ikinci yarıya deplasmanda Tokat
Belediye Plevne'yi 3-1 yenerek başlayan Arkasspor, yarın evinde Arhavi
Belediyespor'la karşılaşacak. Atatürk
Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Basın sözcüsü Uğur Özden
, hem Şampiyonlar Ligi hem de Efeler Ligi'nde üst üste zorluk derecesi yüksek maçlara çıktıklarını belirterek, "Tokat'tan dönüp Şampiyonlar Ligi'nde Perugia
karşısına çıktık. Şimdi Arhavi Belediye'yi ağırlayıp 3 gün sonra Afyon
Belediye Yüntaş ile karşılaşacağız. Her maçın önemi büyük. Arhavi engelini kayıpsız geçmek istiyoruz" diye konuştu.
Jeopark Kula
Belediyespor ise Başkent Spor Salonu'nda 16.30'da İnegöl Belediyespor
'la karşılaşacak. - İzmir