Son Dakika Haberleri: Arkasspor'un Rakibi Arhavi

Arkasspor'un Rakibi Arhavi

54 dakika önce

Efeler Ligi'nde ikinci yarıya deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yenerek başlayan Arkasspor, yarın evinde Arhavi Belediyespor'la karşılaşacak.

Arkasspor'un Rakibi Arhavi, System.String[]


Efeler Ligi'nde ikinci yarıya deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yenerek başlayan Arkasspor, yarın evinde Arhavi Belediyespor'la karşılaşacak. 

Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Basın sözcüsü Uğur Özden, hem Şampiyonlar Ligi hem de Efeler Ligi'nde üst üste zorluk derecesi yüksek maçlara çıktıklarını belirterek, "Tokat'tan dönüp Şampiyonlar Ligi'nde Perugia karşısına çıktık. Şimdi Arhavi Belediye'yi ağırlayıp 3 gün sonra Afyon Belediye Yüntaş ile karşılaşacağız. Her maçın önemi büyük. Arhavi engelini kayıpsız geçmek istiyoruz" diye konuştu. 

Jeopark Kula Belediyespor ise Başkent Spor Salonu'nda 16.30'da İnegöl Belediyespor'la karşılaşacak. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:57 Kaynak: DHA

Tokat, Arhavi, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu Esprisiyle Herkesi Kahkahaya Boğdu: Loris Karius Bana da Yürüdü Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hayatını Kaybeden Taraftar İçin Yapılan Parkın Açılışına Katılacak

Bursaspor Evinde Fenerbahçe'yi 10 Maçtır Yenemiyor Galatasaray, Mariano'nun Transferi İçin 5 Milyon Euro İsteyince Görüşmeler Tıkandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 12:51:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arkasspor'un Rakibi Arhavi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]