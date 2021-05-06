Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor - Bucaspor 1928: 1-1

TFF 3'üncü Lig Pay-Off çerek final ilk maçında Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor, Bucaspor 1928 ile 1-1 berabere kaldı.

Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor, Bucaspor 1928'i Bolluca Stadı'nda konuk etti. Saat 16: 00'da başlayan maçta hakem Cihan Aydın düdük çaldı. Aydın'ın yardımcılıklarını Seyfettin Ünal ile Gökhan Barcın üstlendi.