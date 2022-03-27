ARNAVUTKÖY'DE 'FİDAN DİKİM ŞENLİĞİ?: 10 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU - Son Dakika

Orman Haftası'na özel Arnavutköy'de 'Fidan Dikim Şenliği' yapıldı. 10 bin fidanı toprakla buluşturan etkinlik, birçok çocuğu da fidanla buluşturdu. Özellikle gençler ve çocukların bu işe büyük bir merakla sarılmış olduğunu söyleyen Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, bu etkinliğin bölgedeki diğer rehabilite edilecek alanlarda da bir örnek teşkil edeceğini vurguladı.

Arnavutköy Belediyesi, Orman Fakülteliler Derneği (ORFAMDER) ve Orman Genel Müdürlüğü'nün iş birliği ile düzenlenen etkinlik, 27 Mart'ta aileleri, çocukları ve toprağa gönül vermiş insanları bir araya getirdi. Bölgede 'Şehitler Ormanı' oluşturmak, çocuklara toprağa ve doğaya değer vermeyi öğretmek amacıyla gerçekleşen şenliğe Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, İstanbul Orman Genel Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Şakir Güneri, Orman Fakülteleri Derneği Genel Başkanı Mehmet Yerli ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte ilk olarak çocuklar için konser verildi ardından fidanlar toprakla buluştu. Etkinlik alanında verilen konserde birçok çocuk sahneye çıkarak söylenen şarkılara eşlik etti.

'MİLYONLARCA AĞAÇ TOPRAKLA BULUŞTU'

Yaklaşık 10 yıldır bu bölgede özellikle tahrip edilmiş, maden vesilesiyle zorunlu olarak kazılmış olan alanların rehabilitasyonunun gerçekleştirildiğini söyleyen Baltacı, 'İstanbul'un en yeşil ilçelerinden biri olan Arnavutköy bugün çok önemli bir çevre etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Şehitler Ormanı olarak adlandırdığımız bu etkinliğimizin büyük bir ilgi ve alaka gördüğünü görüyorum. Özellikle gençlerimiz, çocuklarımız bu işe büyük bir merakla sarılmış durumda. İnşallah bölgemizdeki diğer rehabilite edilecek alanlarda da bu çalışma bir örnek teşkil edecek. Yıl içinde de zaten bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar bu kapsamda devam ediyor. Milyonlarca ağaç toprakla buluştu ama biz özellikle bu işin toplum tarafından sahiplenmesini çok arzu ettik. Dünyamızın en çok şu an ihtiyacı olan çevre faaliyetlerinin ne kadar mühim olduğunu bir kez daha topluma anlatmış oluruz' dedi.

Baltacı, 'Bu yıl biraz daha etkin ve yaygın bir şekilde yaptık. İnşallah önümüzdeki yıllarda aynı şekilde farkındalık oluşturmak topluma bunu hissettirme ve gerekliliklerini anlatmak amacıyla bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz' diyerek şenliğin gelenekselleştirilebileceğine dikkat çekti.

'DOĞAMIZI KURTARMAK İÇİN GÜZEL BİR ETKİNLİK'

Şenliğe Anadolu yakasından geldiğini söyleyen Mehmet Akif Çiftçibaşı, 'Ataşehir'den geldik. İnşallah nesiller boyu bu ağaçlar büyür de ailelerimiz tekrar buraya piknik yapmaya gelir. Amacımız insanoğluna bir hizmet etmek. Üç çocuğumla geldim. Diğer arkadaşım da iki çocuğuyla geldi. Böyle etkinliklerin devamını bekliyoruz. Hem ailecek vakit geçiriyor hem çocuklarımıza örnek oluyor hem de doğamızı kurtarmak için güzel bir etkinlik yapmış oluyoruz' ifadelerini kullandı.

Rümeysa Zehra Çiftçibaşı ise etkinlikle ilgili, 'Buraya geldik, eğleniyoruz, çok güzel fidan da diktik' şeklinde konuştu.

Çocuğuyla fidan diken İlknur Durma da 'Ümraniye'den geldik. Arnavutköy Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Çocuğum çevreye duyarlı bir çocuk olduğu için biraz fidan dikerek görmesini istedim. Etkinliklerini çok beğendim. Devam ederse çok sevinirim katılım da sağlarız' dedi.