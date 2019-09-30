Arnavutköy'de az hasarlı okul önünde veli eylemi

DEPREMDE hasar gören Arnavutköy'deki Şehit Er Tuncay Türken Ortaokulu velileri, öğrencilerinin evlerine uzak mesafede olduğunu söyledikleri iki okula gönderileceğini belirterek eylem yaptı.Okul önünde toplanan veliler, okul bahçesine girmek istedi. Polisin güvenlik önlemi aldığı okul bahçesine giremeyen veliler, bunun üzerine okul önünde eylem yaptı. Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş'ın velilere açıklama yapmak üzere okula gelmesi bile velileri sakinleştirmeye yetmedi.İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda bugün eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurmuştu. Arnavutköy'de bulunan Şehit Er Tuncay Türken Ortaokulu da az hasarlı okullar arasında yer alıyordu. Geçtiğimiz Cuma günü mühürlenerek detaylı inceleme yapılan okulda bazı çatlak ve yarıklar olduğu tespit edilmişti. Okul kapısına duyuru asılarak 5 ve 6'ncı sınıfların Mimar Sinan İlkokulu'na, 7 ve 8'inci sınıfların ise Necip Fazıl İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitimlerine devam edeceği velilere duyuruldu. Evlerinin bu iki okula da mesafesinin uzak olduğunu iddia eden veliler, servis imkanlarının olmadığını ve mevcut okullarının hemen yanı başında yer alan Ayazma Ortaokulu'nun fiziki şartlarının kendi öğrencilerini alabilecek düzeyde olduğunu söyleyerek eylem yaptı. Velileri sakinleştirmek üzere okula gelen Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş ve Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Dağ, okulda bir süre inceleme yaptıktan sonra velilere tespitlerini anlatmaya çalıştılar. Velilerin taleplerini de dinleyen kaymakam ve ilçe milli eğitim müdürü, daha sonra Şehit Er Tuncay Türken Ortaokulu'nun yanındaki Ayazma Ortaokulu'na geçerek inceleme yaptılar.

Görüntü Dökümü:

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-Okul önünde toplanan veli ve öğrenciler

-Açıklamalar

-Kaymakam ve ilçe milli eğitim müdürünün gelmesi

-Velilerle konuşmaları

-Detaylar