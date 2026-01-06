Arnavutköy'de Balık Ölümleri: 9 İşletmeye Ceza - Son Dakika
Arnavutköy'de Balık Ölümleri: 9 İşletmeye Ceza

06.01.2026 16:49
Şirintepe Mahallesi'ndeki Varan Gölü'nde balık ölümleri yaşandı, 9 hayvancılık işletmesine ceza kesildi.

ARNAVUTKÖY Şirintepe Mahallesi'ndeki Varan Gölü'nde çok sayıda balığın ölü olarak kıyıya vurması çevrede tedirginliğe yol açtı. Mahallelilerin ihbarı üzerine yapılan incelemelerde, gölü besleyen dereye katı ve sıvı hayvansal gübre atıkları bıraktığı belirlenen 9 hayvancılık işletmesine toplam 1 milyon 327 bin 354 lira idari para cezası uygulandı.

Şirintepe Mahallesi'nde bulunan Varan Gölü'ne gelenler, çok sayıda balığın ölerek kıyıya vurduğunu fark etti. Farklı tür ve boyutlardaki balıkların ölmesi ve çevreye yayılan ağır koku üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi. Daha önce de benzer olayların yaşandığını belirten mahalleliler, balık ölümlerinin yosun oluşumundan değil, göl çevresindeki hayvancılık işletmelerinin atıklarından kaynaklandığını öne sürdü. Şikayet üzerine İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde, 9 hayvancılık işletmesinden borular aracılığıyla katı ve sıvı hayvansal gübrenin gölü besleyen dereye akıtıldığı tespit edildi. İhlalleri nedeniyle işletmelere toplam 1 milyon 327 bin 354 lira idari para cezası uygulandı.

'HAYVAN DIŞKILARININ AKMASI NEDENİYLE BALIK ÖLÜMLERİ YAŞANIYOR'

Daha önce de balık ölümleriyle ilgili şikayette bulunduğunu belirten Kemal Mürdük, "Bu balıkların ölümünün sebebi, yukarıda toplu şekilde hayvancılık yapan işletmeler. Arıtma sistemleri olmadığı için hayvan dışkıları buraya akıyor ve balık ölümleri yaşanıyor. Yosunla ilgisi yok. Yukarıya gidildiğinde gübreleri görmek mümkün. Orada bir koy var, o bölgede hayvan dışkıları yoğun ve ölümler daha fazla. Bu durum birkaç gündür devam ediyor ama her yıl tekrarlanıyor. Yağmurlar yağınca dışkılar suya karışıyor, sudaki oksijen azalıyor ve balıklar ölüyor. Burada yayın, turna, sazan gibi birçok balık türü var. 100-150 kiloluk yayınlar, 50 kiloluk sazanlar bulunuyor. Bu büyüklükte balıkların öldüğünü gördüm" dedi.

'GEÇEN YIL DA ŞİKAYETÇİ OLMUŞTUK'

Geçen yıl da benzer bir durum yaşandığını söyleyen Mürdük, "Geçen sene Çevre Koruma ekiplerini çağırdım. Geldiler ve balık ölümlerini incelediler. Hayvancılık yapanlara ceza yazıldı ve çözüm bulunacağı söylendi. Ancak demek ki bir çözüm bulunmamış, çünkü bu ölümler yine yaşandı. Aşağıya indiğinizde kokudan zaten anlaşılıyor. Gübreler suyun içinde açıkça görülüyor. Yağmurla birlikte atıklar tekrar suya karışmış, oksijen bitmiş ve balıklar yine ölmüş. Yosun denilmesi tamamen bahane" diye konuştu.

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğümüze Alo WhatsApp ihbar hattı üzerinden Arnavutköy ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde bulunan gölde toplu balık ölümleri yaşandığı yönünde şikayetler ulaşmıştır. İhbar üzerine Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından bölgede denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan incelemelerde, gölü besleyen dereye 9 hayvancılık işletmesi tarafından borular aracılığıyla katı ve sıvı hayvansal gübre atıklarının döküldüğü ve bu durumun toplu balık ölümlerine neden olduğu tespit edilmiştir. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun 20'nci maddesi gereğince 9 işletme sahibine toplam 1.327.354 TL idari para cezası uygulanmıştır. Su kaynaklarını ve doğal yaşamı kirleten faaliyetlere müsamaha gösterilmeyecek, denetimler kararlılıkla sürdürülecektir." denildi.

Kaynak: DHA

