Arnavutköy'de köpeği motosikletine bağlayarak götüren şahsa tepki - Son Dakika
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Arnavutköy'de köpeği motosikletine bağlayarak götüren şahsa tepki

07.09.2022 09:10
Arnavutköy'de köpeği motosikletine bağlayarak götüren şahsa tepki

Arnavutköy'de bir kişi yolda bulduğu köpeği motosikletin arkasına bağlayarak, çalıştığı fabrikanın bahçesine götürmek istedi.

Arnavutköy'de bir kişi yolda bulduğu köpeği motosikletin arkasına bağlayarak, çalıştığı fabrikanın bahçesine götürmek istedi. Şahıs, vatandaşların tepki göstermesi üzerine "Sizden daha hayvan severim" diyerek yanıt verdi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamarasına yansıdı.

Arnavutköy'de akşam saatlerinde Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bir kişinin sokak köpeğini motosikletinin arkasına bağlayarak götürdüğünü gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Vatandaşların uyarılarını dikkate almayan adam, yoluna devam edince bir kişi yolu otomobili ile keserek şahsın devam etmesine izin vermedi. Şahıs, kendisine tepki gösteren vatandaşlara "Ben sizden daha hayvan severim" diyerek cevap verdi. Yaşananlar cep telefonu kameraları ile saniye saniye görüntülenirken, köpek bir otomobil ile götürülmek istenen yere taşındı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kazım Karabekir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de köpeği motosikletine bağlayarak götüren şahsa tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de köpeği motosikletine bağlayarak götüren şahsa tepki - Son Dakika
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