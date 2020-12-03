Arnavutköy'de bir şahıs pompalı tüfekle intihar etti - Son Dakika

Arnavutköy'de bir şahıs evinde pompalı tüfekle intihar etti. Bu sırada kocasının intiharını engellemeye çalışan kadın da yaralandı.

Olay, Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Alper Tunga Sokak'ta meydana geldi. Depresyona girdiği iddia edilen 46 yaşındaki T. Ç. evinde intihar etmek istedi. Eşinin silahı kalbine dayadığını gören N. Ç. eşine engel olmak isterken silah patladı ve yaralandı. Olayda T. Ç. hayatını kaybetti. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. - İSTANBUL