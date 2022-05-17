ARNAVUTKÖY'DE BİSİKLET TAMİRHANESİNDE YANGIN - Son Dakika
Üye Girişi

ARNAVUTKÖY'DE BİSİKLET TAMİRHANESİNDE YANGIN

17.05.2022 16:41

ARNAVUTKÖY'de bisiklet tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

ARNAVUTKÖY'de bisiklet tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Tamirhanede büyük hasar oluşurken, yangın anları çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Nene Hatun Mahallesi'nde bir binanın giriş katında bulunan bisiklet tamirhanesinde saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin kısa sürede söndürdüğü yangında tamirhane kullanılmaz hale geldi. Yangın anı ve söndürme çalışmaları, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

ARNAVUTKÖY'DE BİSİKLET TAMİRHANESİNDE YANGIN
ARNAVUTKÖY'DE BİSİKLET TAMİRHANESİNDE YANGIN
ARNAVUTKÖY'DE BİSİKLET TAMİRHANESİNDE YANGIN
ARNAVUTKÖY'DE BİSİKLET TAMİRHANESİNDE YANGIN
ARNAVUTKÖY'DE BİSİKLET TAMİRHANESİNDE YANGIN

YORUMLAR
500
Arnavutköy'de Fabrika Yangını Arnavutköy'de Fabrika Yangını Son dakika gündem: ARNAVUTKÖY'DE FABRİKADAKİ YANGIN DEVAM EDİYOR Son dakika gündem: ARNAVUTKÖY'DE FABRİKADAKİ YANGIN DEVAM EDİYOR
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE BİSİKLET TAMİRHANESİNDE YANGIN - Son Dakika


Son Dakika
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:49 Erdoğan'dan Abu Dabi'ye taziye ziyareti! Yeni devlet başkanını sarılarak teselli etti
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
16:33 İstanbul Tabip Odası'ndan 'Beyaz Miting' çağrısı: Ankara'yı beyaza boyamaya gidiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 18:14:52. #1.11#
SON DAKİKA: ARNAVUTKÖY'DE BİSİKLET TAMİRHANESİNDE YANGIN - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement