ARNAVUTKÖY'DE CADDEDE YÜRÜYEN KADINLA ÇOCUĞA SALDIRDILAR - Son Dakika
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ARNAVUTKÖY'DE CADDEDE YÜRÜYEN KADINLA ÇOCUĞA SALDIRDILAR

05.02.2023 17:06

ARNAVUTKÖY'de yaşları 10-15 arasında değişen çocuklar, caddede yürüyen bir kadın ve çocuğa saldırdı.

ARNAVUTKÖY'de yaşları 10-15 arasında değişen çocuklar, caddede yürüyen bir kadın ve çocuğa saldırdı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Başka bir görüntü de ise yine kavga eden çocuk yaştaki kalabalık grubu vatandaşlar güçlükle ayırdı.

Arnavutköy'de dün öğle saatlerinde yaşları 10-15 arasında değişen çocuklar, yolda yürüyen başka bir çocuğa ve yanındaki kadına saldırdı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntülerde çocukların, yolda yürüyen çocuk ve kadına tekme ve yumruklarla saldırdığı, sonra 'yol al, yol' diye bağırarak hızla kaçtığı anlar yer aldı.

Gece saatlerinde Arnavutköy'de yine aynı sokakta küçük çocuklar tekme tokat kavga etti. O anlar da çevredekiler tarafından kameraya kaydedildi. Çocukların kavgası araya giren vatandaşların müdahalesiyle sona erdi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: ARNAVUTKÖY'DE CADDEDE YÜRÜYEN KADINLA ÇOCUĞA SALDIRDILAR - Son Dakika
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