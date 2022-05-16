Faciadan dönülen kaza kamerada: Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular - Son Dakika

Arnavutköy'de bir oto yıkama dükkanında çalışan işçiler, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Hadımköy Abdül Ezel Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir oto yıkamacıdaki işçiler, bir aracın bakımını yapıyordu. Bu sırada kontrolden çıkan bir otomobil, oto yıkamacıdaki araca çarptı. Üzerlerine doğru gelen otomobili fark eden işçiler ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ölen ya da yaralanın olmadığı kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

(Batuhan Toprak - İHA)