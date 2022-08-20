Arnavutköy'de kaza anı güvenlik kamerasında: 10 yaralı - Son Dakika
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Arnavutköy'de kaza anı güvenlik kamerasında: 10 yaralı

20.08.2022 09:04

Arnavutköy'de hatalı sollama yaptığı iddia edilen bir servis aracı nedeniyle karşı yönden gelen binek otomobil başka bir servis aracıyla kafa kafaya çarpıştı.

Arnavutköy'de 10 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de gidiş geliş yolda hatalı sollama yaptığı iddia edilen bir servis aracı nedeniyle karşı yönden gelen binek otomobil başka bir servis aracıyla kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kaza anı araç içi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken kazada 2'si ağır 10 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Olay, önceki gün sabah erken saatlerde Hadımköy - Yassıören yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, gidiş geliş yolda havalimanına işçi taşıdığı öğrenilen servis aracı hatalı sollama yaptı. Bu sırada karşı yönden gelen binek otomobil ise servis aracına çarpmamak için direksiyonu kıran otomobil sürücüsü karşı yönden gelen bir başka servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma anı ve araçta yaşanan panik araç içi kamerasına yansırken olayda ikisi ağır toplam on kişinin ise yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

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Kaynak: İHA

Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de kaza anı güvenlik kamerasında: 10 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de kaza anı güvenlik kamerasında: 10 yaralı - Son Dakika
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