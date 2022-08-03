Minibüsün üstünde tehlikeli yolculuk kamerada: Sosyal medya için canını tehlikeye attı - Son Dakika
Üye Girişi

Minibüsün üstünde tehlikeli yolculuk kamerada: Sosyal medya için canını tehlikeye attı

03.08.2022 11:43
Minibüsün üstünde tehlikeli yolculuk kamerada: Sosyal medya için canını tehlikeye attı

Arnavutköy'de hatlı bir yolcu minibüsünün üstüne çıkan genç, kilometrelerce yolculuk yaptı.

Arnavutköy'de hatlı bir yolcu minibüsünün üstüne çıkan genç, kilometrelerce yolculuk yaptı. Şoförü tepkisi üzerine aracın tepesinden inerek içeri giren genç, camdan atlayarak kaçtı. Genç o tehlikeli yolculuğu ve kaçtığı anları da sosyal medyada paylaştı.

Arnavutköy'de sosyal medya videosu hazırlayan bir genç, yolcu minibüsünün üzerine çıkarak kilometrelerce yolculuk yaptı. Yolculuk sırasında gencin zaman elektrik tellerine yaklaştığı görüldü. Çevredeki vatandaşların da şaşkınlıkla izlediği yolculuk yürekleri ağza getirdi. Zaman zaman tehlikeli anlar geçiren genç, yolculuğun sonunda minibüs şoförünün tepkiyle karşılaştı. Şoför tarafından araca alınan genç, fırsatını bulunca camdan atlayarak kaçtı. Yolcu minibüsünün üzerine kilometrelerce yolculuk eden genç bu anları da sosyal medyada paylaştı. Öte yandan gencin daha önce yine sosyal medya için metrobüsün üzerinde yolculuk yaptığı öğrenildi.

(Batuhan Toprak - İHA)

YORUMLAR
500
Çin ve Tayvan arasında savaş çanları çalmaya başladı! İşte iki ülkenin ordu güçleri... Çin ve Tayvan arasında savaş çanları çalmaya başladı! İşte iki ülkenin ordu güçleri... Çin ve ABD arasındaki Tayvan krizi altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı Çin ve ABD arasındaki Tayvan krizi altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı Kevin N'Koudou fikrini değiştirdi! Beşiktaş'ta kalıyor Kevin N'Koudou fikrini değiştirdi! Beşiktaş'ta kalıyor
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minibüsün üstünde tehlikeli yolculuk kamerada: Sosyal medya için canını tehlikeye attı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:34 Çin ve ABD arasındaki Tayvan krizi altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı
11:29 Kevin N'Koudou fikrini değiştirdi! Beşiktaş'ta kalıyor
11:26 184 milyon dolar değerindeki sabit diski yanlışlıkla çöpe atan adam, şehir çöplüğünü kazmak için izin talep etti
11:07 Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un ofisinin önüne dana dili bırakıp ölümle tehdit eden zanlı serbest bırakıldı
11:06 Temizlik görevlisinden renkli görüntüler! Müzik dinleyip dans ederek işini yapmaya devam etti
11:01 Muhalefete "Suriye operasyonuna karşı çıkın" çağrısı yapan Selahattin Demirtaş, Türkiye'ye "işgalci", terör örgütü PKK/YPG'ye "Kürt" dedi
11:04 Çin ve Tayvan arasında savaş çanları çalmaya başladı! İşte iki ülkenin ordu güçleri...
11:03 Temmuzda en çok ilaca zam geldi! Gıdada ise zam şampiyonu yumurta oldu
10:57 Ömür Gedik'ten koronavirüs yorumu: Virüsün insan yapımı olduğunu düşünüyorum, sanki boğazımda ufak bir robot geziyordu
10:52 Güneşte delik açıldı! Korkutan uyarı yapıldı: Jeomanyetik fırtınalar Dünya'yı vurabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 11:43:36. #1.12#
SON DAKİKA: Minibüsün üstünde tehlikeli yolculuk kamerada: Sosyal medya için canını tehlikeye attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement