Arnavutköy\'de Karla Mücadele

19.01.2026 18:38
Arnavutköy Belediyesi, kar yağışıyla mücadelede 120 araç ve 700 personelle 7/24 çalışıyor.

Arnavutköy Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışıyla mücadele kapsamında ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde 120 araç ve 700 personelden oluşan karla mücadele ekipleri, ana ve ara arterler başta olmak üzere ara sokaklar, hastane güzergahları, toplu taşıma hatları ve meydanlarda kar küreme ve tuzlama çalışmalar yapıyor.

Yolların açık kalması ve ulaşımın güvenli sağlanması için çalışmalar 7/24 esasına göre yürütülüyor.

Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, karla mücadele çalışmalarını sahada inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Candaroğlu, ana ve ara arterlerde yürütülen çalışmaların koordineli devam ettiğini belirtti.

Candaroğlu, ilçede ulaşımın aksamaması için tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti.

Saha incelemeleri sırasında mahallelerde vatandaşlarla da bir araya gelen Candaroğlu, çocuklarla kar topu oynadı.

İlçe genelinde düzenlenen "En Güzel Kardan Adam Yarışması" ise kış günlerine renk kattı.

Etkinlik, çocukların ve ailelerin yoğun katılımıyla keyifli anlara sahne oldu.

Yoğun kar yağışının ulaşımda oluşturabileceği aksaklıkları en aza indirmek amacıyla ücretsiz ring servisleri kesintisiz hizmet veriyor.

Ana ve ara arterler, toplu taşıma güzergahları ve meydanlarda görev yapan ring araçları, yolda kalan vatandaşlara destek olarak güvenli ulaşımı sağlıyor.

İstanbul Havalimanı yollarında karla mücadeleye destek

Arnavutköy Belediyesi ekipleri, uluslararası ulaşımın kesintiye uğramaması için İstanbul Havalimanı'nın bağlantı yollarındaki çalışmalara destek verdi. Havalimanına ulaşımın aksamaması amacıyla kritik güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları titizlikle yürütüldü.

Belediye, soğuk hava koşullarında da vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor.

Arnavutköy Devlet Hastanesi ve ilçe genelindeki meydanlarda gün boyu devam eden sıcak çorba ikramları, karla mücadele çalışmalarına eşlik ederek vatandaşlara moral ve destek sağladı.

Karla mücadele çalışmaları kapsamında yaya kaldırımları ve meydanlar da düzenli olarak temizlenip güvenli hale getiriliyor. Özellikle okul önleri, duraklar ve yoğun kullanılan alanlarda çalışmalar yoğunlaştırılıyor.

İlçenin farklı noktalarında bulunan tuz depolarında toplam 7 bin ton yol tuzu hazır bulunduruluyor. Stratejik konumlandırılan depolar sayesinde ekipler, özellikle ana ve ara arterlerde hızlı ve etkin müdahale gerçekleştiriyor.

Arnavutköy Belediyesi ekipleri, kar yağışının etkisini artırması ihtimaline karşı tüm hazırlıklarını tamamladı.

Ana ve ara arterler, hastane yolları, toplu taşıma güzergahları, meydanlar ve yaya yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları düzenli sürdürülüyor.

Kaynak: AA

