ARNAVUTKÖY'de iki grup arasında kavga çıktı, kavgayı bekçiler güçlükle ayırdı.
Arnavutköy'de dün gece iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgaya mahalle bekçileri müdahale etti. Bekçilerin müdahalesiyle sakinleşen iki grup bir süre sonra tekrar kavgaya tutuştu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güçlükle ayrılan kavga sonrası gözaltıan alınanlar polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü. Yaşanan kavga anı ise cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ARNAVUTKÖY'DE KAVGA EDEN GRUBU BEKÇİLER GÜÇLÜKLE AYIRDI - Son Dakika