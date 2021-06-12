ARNAVUTKÖY'DE KAVGA EDEN GRUBU BEKÇİLER GÜÇLÜKLE AYIRDI - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'DE KAVGA EDEN GRUBU BEKÇİLER GÜÇLÜKLE AYIRDI

ARNAVUTKÖY'de iki grup arasında kavga çıktı, kavgayı bekçiler güçlükle ayırdı.

ARNAVUTKÖY'de iki grup arasında kavga çıktı, kavgayı bekçiler güçlükle ayırdı. Arnavutköy'de dün gece iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgaya mahalle bekçileri müdahale etti. Bekçilerin müdahalesiyle sakinleşen iki grup bir süre sonra tekrar kavgaya tutuştu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güçlükle ayrılan kavga sonrası gözaltıan alınanlar polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü. Yaşanan kavga anı ise cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

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