Arnavutköy'de Motosikletli Kaza Yapıp Kaçtı

27.01.2026 09:12
Motosikletli, park halindeki araca çarptıktan sonra olay yerinden hızla kaçtı. Polis araştırıyor.

İstanbul Arnavutköy'de ön kaldırarak ilerleyen motosikletli, park halindeki bir araca çarptıktan sonra durmadan olay yerinden kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Arnavutköy Merkez Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde ön kaldırarak ilerleyen motosikletli, yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan kişi yere düştü. Kazayı gören otomobil sahibi koşarak olay yerine geldi. Motosikletlinin kaçmaya çalıştığını fark eden araç sahibi, şahsı kapüşonundan tutarak durdurmak istedi ancak başarılı olamadı. Motosikletli, olay yerinden hızla uzaklaştı.

Kaza anı ve yaşanan kovalamaca çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletlinin ön kaldırdığı, park halindeki araca çarptığı, yolcunun yere düştüğü ve ardından motosikletlinin kaçtığı anlar net şekilde görüldü.

Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Polis, Kaza, Son Dakika

