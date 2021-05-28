Arnavutköy'de TIR'la çarpışan kamyonet bahçe duvarını yıktı - Son Dakika

Taylan ERGÜN/ ARNAVUTKÖY'de kamyonetle karşı yönden gelen TIR çarpıştı. Kamyonet bir evin bahçe duvarına çarparak dururken, sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 17.00'de Arnavutköy Atatürk Mahallesi Türksoy Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Duman yönetimindeki 34 EK 8472 kamyonetle, karşı yönden gelen Bayram Ok yönetimindeki 34 HJ 6238 plakalı TIR çarpıştı. Kamyonet, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazayı görenler kamyonet içinde sıkışan Mehmet Duman'ın yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Duman'a ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Duman, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.