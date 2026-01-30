Arnavutköy'de Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Arnavutköy'de Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

30.01.2026 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Arnavutköy'de iki katlı bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın kontrol altına alındı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde iki katlı bir yapıda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı, evde bulunan 2 kişi dumandan etkilendi. Evden çıkan dumanlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Arnavutköy ilçesi İslambey Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Dumanlar kısa sürede yayılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangın çıkan yapı ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine yönelik ekiplerin incelemesi sürerken evdeki 4 kişilik aileden 2'si dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri 2 kişiye olay yerinde müdahale etti.

Yangının ilk anları cep telefonu kamerasında

Yangın anında evin etrafındaki dumanlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde dumanların yapının camlarından ve çatı kenarlarından yükseldiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu
Şampiyonlar Ligi’nde Uğurcan Çakır fırtınası Birçok dev kaleciyi geride bıraktı Şampiyonlar Ligi'nde Uğurcan Çakır fırtınası! Birçok dev kaleciyi geride bıraktı
Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti
Altın ve gümüşte sert düşüş Altın ve gümüşte sert düşüş
Lübnan’da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı Lübnan'da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı
Vatikan’ın bistro açma planı Katolik dünyasını ayağa kaldırdı Vatikan'ın bistro açma planı Katolik dünyasını ayağa kaldırdı

18:36
Şampiyonlar Ligi’nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı
Şampiyonlar Ligi'nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı
18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
18:08
Fenerbahçe, Dominik Livakovic’i Dinamo Zagreb’e kiraladı
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'e kiraladı
18:05
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
17:34
İran’a saldırı ihtimali artıyor Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
İran'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
16:46
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 18:49:04. #7.11#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.