Arnavutluk Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Ferdinant Dimo, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahına ziyarette bulundu.
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Arnavutluk Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Ferdinant Dimo ve beraberindeki heyet, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahına ziyarette bulundu. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Arnavutluk Hava Kuvvetleri Komutanı Türkiye'de - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?