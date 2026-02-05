Arnavutluk Hava Kuvvetleri Komutanı Türkiye'de - Son Dakika
Arnavutluk Hava Kuvvetleri Komutanı Türkiye'de

Arnavutluk Hava Kuvvetleri Komutanı Türkiye\'de
05.02.2026 15:54
Tümgeneral Ferdinant Dimo, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Arnavutluk Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Ferdinant Dimo, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahına ziyarette bulundu.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Arnavutluk Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Ferdinant Dimo ve beraberindeki heyet, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahına ziyarette bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Diplomasi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arnavutluk Hava Kuvvetleri Komutanı Türkiye'de - Son Dakika

