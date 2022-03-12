Arnavutluk'ta akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki artış protesto edildi - Son Dakika

Arnavutluk'ta akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki artışa karşı protesto düzenlendi.

Binlerce protestocu sivil toplum kuruluşların çağrısıyla başkent Tiran'da toplanarak kurumlardan fiyat artışlarının önlenmesini talep etti.

Protestocular öncelikle İskenderbey Meydanı'nda toplandı. Ardından Ulusun Şehitleri Bulvarında bulunan Başbakanlık binasına yürüyen göstericiler, fiyat artışlarına müsaade edilmemesi talebinde bulundu.

Göstericiler daha sonra Tiran Polis Müdürlüğüne yürüyerek önceki günlerde düzenlenen protestolarda gözaltına alınan vatandaşların serbest bırakılmasını istedi.

Birkaç saat süren protesto, olaysız sona erdi.

Son günlerde protestolar Dıraç, İşkodra, Korça, Lushnje, Berat ve Leş şehirlerinde de düzenlenirken, vatandaşların yanı sıra çiftçi ve öğrenciler de katıldı.

Arnavutluk Polisi, protestoya katılan onlarca kişiyi "yasa dışı toplantı ve gösteriler düzenlemek ve katılmak", "kamu düzenini bozmak", "araçların dolaşımının engellenmesi" ve "polis memurlarının emrine itaatsizlik" suçlarından gözaltına alarak kendileri hakkında işlem başlatmıştı.

Akaryakıt fiyatları 2 avroya kadar çıktı

Son haftalarda Arnavutluk'ta akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaşmış, litre başına 2 avroya kadar gelerek daha sonra tekrar düşüş yaşamıştı. Aynı şekilde gıda fiyatlarında da artış meydana gelmişti.

Fiyat artışlarının ardından vatandaşlar ilk kez 9 Mart'ta başta başkent Tiran olmak üzere farklı şehirlerde protestolara başlamıştı.

Öte yandan, Arnavutluk makamları yakıt fiyatlarını şeffaf hale getirecek ve durumu yönetecek bir mekanizma görevi görecek Ulusal Yakıt Yönetim Kurulu kurmaya karar verdi.

Kurul, bugünden itibaren 15 marta kadar yakıt fiyatının 1,8 avro civarında olması kararını alarak, uluslararası piyasalardaki fiyatlar bağlı olarak yeni kararlar alınacağını bildirdi.

Ayrıca, Arnavutluk hükümeti ülkedeki fiyat durumuna ilişkin "sosyal direniş paketi"ni açıklayacağını duyurdu.