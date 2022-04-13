Arnavutluk'ta posta pulu ve banknot koleksiyonculuğu bir asrı aşkın süredir devam ediyor - Son Dakika
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Arnavutluk'ta posta pulu ve banknot koleksiyonculuğu bir asrı aşkın süredir devam ediyor

13.04.2022 12:16

Arnavutluk'ta, ülkenin bağımsızlığının ilk yıllarından itibaren bir hobi olma özelliği taşıyan pul koleksiyonculuğunun tarihi yolculuğu 5 Mayıs 1913'de ilk ulusal posta pulunun yürürlüğe girmesiyle başlarken, posta pulu ve banknot koleksiyonculuğu bugün de birçok koleksiyoncu tarafından...

Arnavutluk'ta, ülkenin bağımsızlığının ilk yıllarından itibaren bir hobi olma özelliği taşıyan pul koleksiyonculuğunun tarihi yolculuğu 5 Mayıs 1913'de ilk ulusal posta pulunun yürürlüğe girmesiyle başlarken, posta pulu ve banknot koleksiyonculuğu bugün de birçok koleksiyoncu tarafından temsil ediliyor.

Arnavutluk'un 1912'de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından ülkede ilk olarak Osmanlı posta teşkilatının hizmet vermesi nedeniyle Osmanlı dönemi mühür ve pulları yürürlükteydi.

Günümüzde Arnavutluk'ta posta pulu ve banknot koleksiyonculuğu, tutku, meslek ve araştırma sırasınca nadir tarihi değerlere sahip posta pulları veya banknotları toplamayı ve korumayı başaran birçok koleksiyoncu tarafından temsil ediliyor.

Posta pulu ve banknot koleksiyonculuğu yapan ve aynı zamanda Arnavutluk Koleksiyoncular Derneği Başkanı olan Julian Demeti, AA muhabirine koleksiyonculuk tutkusu ve sahip olduğu koleksiyon hakkında açıklamalarda bulundu.

Osmanlı Dönemi, Arnavutluk'un bağımsızlığını ilan etmesinden sonraki süreç, Kral Zog dönemi (1928-1939), Nazi-faşist işgal dönemi (1939-1944), komünizm dönemi (1944-1991) ve komünizm sonrası döneme ait posta pullarına sahip olan Demeti, Arnavutluk'un bağımsızlığından bu yana kullanımda olan banknotların da koleksiyonunu yapıyor.

"Pul koleksiyonculuğu kralların hobisi ve hobilerin kralıdır"

Çocukluğundan itibaren posta pulu ve banknot koleksiyonculuğuna meraklı olduğunu anlatan Demeti, yaklaşık 12-13 yıldır profesyonel koleksiyonculuk hobisini tutkuyla icra ettiğini söyledi.

"Pul koleksiyonculuğu kralların hobisi ve hobilerin kralıdır." diye bir söz olduğunu paylaşan Demeti, "İstatistiklere göre, dünyanın en yaygın hobisi olarak kabul edilir." dedi.

Koleksiyonunda 1912 öncesi Osmanlı döneminden pulların da bulunduğunu, bunların günümüz Arnavutluk ve Kosova şehirlerine ait olduğunu aktaran Demeti, "Pullar şehrin ismini, tarihini göstermenin yanı sıra Osmanlıca yazıyor." diye konuştu.

Her dönemin kendine özgü pulları olduğunu kaydeden Demeti, genel olarak özel temalı pulların bir ülkenin kültürel mirasını, faunasını, florasını ve kahramanlarını yansıttığını ifade etti.

Arnavutluk'ta yaklaşık 200 koleksiyoncu bulunduğunu dile getiren Demeti, aralarında Türklerin de olduğu çok sayıda komşu ülkelerden koleksiyoncuyla da iyi ilişkileri olduğunu dile getirdi.

Arnavutluk'ta posta pulu ve banknot koleksiyonculuğu bir asrı aşkın süredir devam ediyor
Arnavutluk'ta posta pulu ve banknot koleksiyonculuğu bir asrı aşkın süredir devam ediyor
Arnavutluk'ta posta pulu ve banknot koleksiyonculuğu bir asrı aşkın süredir devam ediyor

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Araştırma, Osmanlı, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arnavutluk'ta posta pulu ve banknot koleksiyonculuğu bir asrı aşkın süredir devam ediyor - Son Dakika


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