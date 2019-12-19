Arpaçay'da çalınan hayvanlar Bayraktar köyünde bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Arpaçay'da çalınan hayvanlar Bayraktar köyünde bulundu - Son Dakika

Arpaçay'da çalınan hayvanlar Bayraktar köyünde bulundu

6 saat önce

Arpaçay'da çalınan büyük baş hayvanların bir kısmı Bayraktar Köyü'nde bulundu.

Arpaçay'da çalınan hayvanlar Bayraktar köyünde bulundu, System.String[]

Arpaçay'da çalınan büyük baş hayvanların bir kısmı Bayraktar Köyü'nde bulundu.


Arpaçay'a bağlı Telek Köyünde 10.10.2019 tarihinde meydana gelen 5 büyükbaş hayvan hırsızlığı olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar hayvanların Bayraktar köyünde olduğu tespit edildi.


Bunun üzerine harekete geçen jandarma, çalınan büyükbaş hayvanlardan 3 tanesi merkeze bağlı Bayraktar Köyünde şüpheli 2 kişiye ait ahırda buldu. Olayla ilgili şüpheli 3 kişiyi gözaltına alan jandarma, çalınan hayvanları sahibine teslim etti. Jandarma 2 büyük baş hayvanın bulunması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.


Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir" denildi. - KARS

Jandarma, Arpaçay, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Otobüsle hafif ticari araç kavşakta çarpıştı! Karı koca hayatını kaybetti
Boş araziye atılan kimyasal atık AFAD'ı harekete geçirdi Balina kusmuğu operasyonu! Değeri tamı tamına 2,5 milyon TL Kastamonu'da yasak olan 20 tırıvırı yakalandı

Son Dakika Haberleri
21:40 Trump'ın azil süreci: ABD tarihinde azil süreçleri hangi tarihi kavşaklarda gerçekleşti? - Son Dakika Haber
21:39 Putin Türkiye'den Moskova'ya heyet gelecek - Son Dakika Haber
21:32 TBMM Genel Kurulunda tartışma - Son Dakika Haber
21:30 Sivas'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi: Bıçak alırken güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika Haber
21:28 İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. - Son Dakika Haber
21:28 Rize'de kestikleri ağaç üzerlerine devrilen çift öldü - Son Dakika Haber
21:03 İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğl'ndan Lütfü Türkkan'a eleştiri: Milletin giyimi, kuşamıyla kavga etmek bizim siyasetimiz değildir - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 21:44:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Arpaçay'da çalınan hayvanlar Bayraktar köyünde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]