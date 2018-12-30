Arsa Yüzünden Tartıştığı Komşusunu Tüfekle Vurdu
1 saat önce
Arsa yüzünden tartıştığı komşusunu tüfekle vurdu Olaydan sonra evlerinin damına kendini kilitleyen zanlı, tüfekle sağa sola rastgele ateş ettiOSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde aralarında arsa yüzünden husumet bulunan iki komşu arasında çıkan kavgada Turgut B. Komşusu Erdal K.
Arsa yüzünden tartıştığı komşusunu tüfekle vurdu
Olaydan sonra evlerinin damına kendini kilitleyen zanlı, tüfekle sağa sola rastgele ateş etti
OSMANİYE - Osmaniye
'nin Kadirli
ilçesinde aralarında arsa yüzünden husumet bulunan iki komşu arasında çıkan kavgada Turgut B. Komşusu Erdal K.'yı tüfekle vurarak yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, olay Şehit Mustafa Yağız
Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında evlerinin yanındaki bir arsadan dolayı husumet bulunan ve sık sık kavga eden Turgut B. ile Erdal K. yine arsa yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Turgut B. evde bulunan tüfekle komşusu Erdal K.yı vurdu. Olayın ardından tüfekle evinin damına çıkan ve kapıyı kilitleyen Turgut B. rastgele sağa sola ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Olayda bacağından vurularak yaralanan Erdal K. ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Evlerinin damına kendini kilitleyen ve tüfekle sağa sola rastgele ateş eden Turgut B. ise polislerce güçlükle sakinleştirilerek gözaltına alındı.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:13 Kaynak: İHA
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