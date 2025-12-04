Arsenal, Brentford'u 2-0 Geçerek Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Arsenal, Brentford'u 2-0 Geçerek Liderliğini Sürdürdü

Arsenal, Brentford\'u 2-0 Geçerek Liderliğini Sürdürdü
04.12.2025 00:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arsenal, Brentford'u 2-0 yenerek Premier Lig'de liderliğini korudu. Saka ve Merino goller attı.

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Arsenal, sahasında Brentford'u 2-0 yendi. Emirates Stadı'nda Brentford'u ağırlayan Arsenal, 11. dakikada Mikel Merino ve 90+1. dakikada Bukayo Saka'nın attığı gollerle galip geldi.

EN YAKIN RAKİBİNDEN 5 PUAN ÖNDELER

Bu sonuçla puanını 33 yapan Arsenal, en yakın rakibi Manchester City'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Brentford ise 19 puanla 13. sırada kaldı.

Kaynak: AA

Manchester, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arsenal, Brentford'u 2-0 Geçerek Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeden 25 kilo altın çalan memur için harekete geçildi Adliyeden 25 kilo altın çalan memur için harekete geçildi
Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun son mesajı ortaya çıktı İşte skandaldan yeni detaylar Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun son mesajı ortaya çıktı! İşte skandaldan yeni detaylar
Yusufeli’nde Yırtıcı Dişlere Sahip İskelet Bulundu Yusufeli'nde Yırtıcı Dişlere Sahip İskelet Bulundu
Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir’den güzel haber Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den güzel haber
“Yanlış iğneyle başlayan zorluk, binlerce engelliye umuda dönüştü“ "Yanlış iğneyle başlayan zorluk, binlerce engelliye umuda dönüştü"
Belediye başkanından Meclis’i karıştıran çıkış: Seni evlendireyim de rahatla Belediye başkanından Meclis'i karıştıran çıkış: Seni evlendireyim de rahatla

09:00
Ne olduysa derbiden sonra oldu Galatasaray’da şok ayrılık
Ne olduysa derbiden sonra oldu! Galatasaray'da şok ayrılık
08:46
Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun eşi bakın hangi mesleği yapıyormuş
Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun eşi bakın hangi mesleği yapıyormuş
08:44
Ülkeyi karıştıran karar: Herkes bu uygulamayı indirmek zorunda, silmek ise yasak
Ülkeyi karıştıran karar: Herkes bu uygulamayı indirmek zorunda, silmek ise yasak
08:02
Bahçeli’den Papa ziyaretine tepki: Konsilin İznik’ten tekrar canlandırılmasına suskun kalmayız
Bahçeli'den Papa ziyaretine tepki: Konsilin İznik'ten tekrar canlandırılmasına suskun kalmayız
07:16
Katliam gibi kaza Tıra çarpan araçtaki 4 kişi feci şekilde can verdi
Katliam gibi kaza! Tıra çarpan araçtaki 4 kişi feci şekilde can verdi
06:57
11. Yargı Paketi’nin ilk 15 maddesi TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi
11. Yargı Paketi'nin ilk 15 maddesi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2025 09:40:02. #7.12#
SON DAKİKA: Arsenal, Brentford'u 2-0 Geçerek Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.