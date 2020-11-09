Arsenal sahasında Aston Villa'ya 3-0 mağlup oldu - Son Dakika

Arsenal sahasında Aston Villa'ya 3-0 mağlup oldu

09.11.2020 00:41
Arsenal sahasında Aston Villa'ya 3-0 mağlup oldu, System.String[]

Arsenal, İngiltere Premier Lig'de sahasında Aston Villa'ya 3-0 yenildi.

Arsenal, İngiltere Premier Lig'de sahasında Aston Villa'ya 3-0 yenildi.

Londra temsilcisi Arsenal, Premier Lig'in 8'inci haftasında Emirates Stadı'nda Aston Villa'yı konuk etti.

Aston Villa, mücadelenin 25'inci dakikasında Arsenalli Bukayo Saka'nın kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Konuk ekip, karşılaşmanın 2'nci yarısında Ollie Watkins'in 72 ve 75'inci dakikalarda attığı gollerle farkı 3'e çıkardı ve maç bu skorla tamamlandı.

Aston Villa, 3-0'lık bu galibiyetin ardından 15 puanla 6'ncı sıraya yükselirken, Arsenal ise 12 puanla 11'inci sırada yer aldı.

İngiltere Premier Lig, Premier Lig, Aston Villa, Arsenal, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Arsenal sahasında Aston Villa'ya 3-0 mağlup oldu - Son Dakika Spor


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