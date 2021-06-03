(ARŞİV) KUDÜS - İsrail'de Netanyahu'nun rakipleri koalisyon hükümetini kurma konusunda anlaştı - Son Dakika

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun rakipleri Yesh Atid (Gelecek Var) ile Yamina Partisi'nin liderliğindeki muhalefet partileri koalisyon hükümetini kurma konusunda anlaşmaya vardı.

Başbakan Netanyahu'nun başarısız olmasının ardından koalisyonu kurmakla görevlendirilen Gelecek Var lideri Yair Lapid, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e hükümeti kuracak sayıya ulaştığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Rivlin ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Lapid ve koalisyonda yer alacak partilerin liderlerini tebrik etti.

Aşırı sağcı Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ile Yair Lapid liderliğinde kurulacak koalisyon hükümetinde 8 parti yer alacak.

Netanyahu'yu koltuğundan edecek koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için en geç 14 Haziran'a kadar güven oyu alıp yemin etmesi gerekiyor.

Koalisyon hükümeti kurulursa, anlaşma gereği ilk 2 yıl başbakanlık görevini Yamina lideri Bennett yürütecek, daha sonraki 2 yıl için ise görevi Gelecek Var lideri Lapid'e devredecek.

Koalisyon hükümeti kurulursa Netanyahu'nun 12 yıllık başbakanlığı sonlanacak

Bennett-Lapid liderliğindeki koalisyon hükümeti belirtilen sürede Meclis'te güven oyu alırsa, İsrail'de Mart 2009'dan bu yana başbakanlık koltuğuna oturan Netanyahu dönemi bitecek.

İsrail'de koalisyon hükümetini kurmak için 61 milletvekiline ihtiyaç duyulurken, söz konusu koalisyonda yer almayı kabul eden partilerin toplam milletvekili sayısı 62.

Ancak Yamina Partisinin milletvekili Nir Orbach, Lapid ile yapılacak koalisyona güven oyu vermeyeceğini açıklamıştı.

Orbach'ın yanı sıra koalisyonu kurmakta anlaşan partilerden bir başka milletvekilinin daha güven oyuna destek vermemesi halinde söz konusu hükümet yeterli sayıya ulaşamıyor.

İşte bu nedenle koalisyon hükümetinin kurulduğuna henüz kesin gözüyle bakılmıyor.