Arslan: "Hiçbir üyemiz herhangi bir cezaya maruz kalmadı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arslan: 'Hiçbir üyemiz herhangi bir cezaya maruz kalmadı' - Son Dakika

Arslan: "Hiçbir üyemiz herhangi bir cezaya maruz kalmadı"

7 saat önce

Fatsa Gıda Maddeleri Odası Başkanı Fatih Arslan, ilçede gıda maddesi üreten veya satan hiçbir üyelerinin herhangi bir cezaya maruz kalmadığını söyledi.

Arslan:

Fatsa Gıda Maddeleri Odası Başkanı Fatih Arslan, ilçede gıda maddesi üreten veya satan hiçbir üyelerinin herhangi bir cezaya maruz kalmadığını söyledi.


Fatih Arslan, belirli çizgiler dışına çıkmadan üyelerine hizmet verdiklerini belirterek, "Her grup üyelerimizle zaman zaman bir araya gelip sorunlarını tartışıyor, onlara her konuda yol göstermeye çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı odamızda sürdürüyoruz. Önceliğimiz onların ticaretlerine daha fazla iş yapmaları ve istihdam oluşturmaktadır. Ticaretini doğru yapan ve kaliteli esnaflardan oluşuyor Fatsa ilçemiz. Her denetimlerde ilçe olarak anlımızın akıyla çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Herkes vicdani olarak burada görevini sürdürüyor" dedi.


"İlçemizde gıda maddesi üreten veya satan hiçbir üyemiz herhangi bir cezaya maruz kalmadı" diyen Başkan Arslan şunları söyledi: "Her türlü gıda maddesi üreten bütün üyelerimiz odamızca çok önemsenmektedir. Yaptıkları iş direkt insan sağlığını ilgilendirmektedir. Yediğimiz içtiğimiz gıda maddesinin güvenilir olup olmaması hem ticaretimizi hem de sağlığımızı olumlu ya da olmuşuz etkilemektedir. Yapılan denetimler neticesinde ilçemizde faaliyet gösteren her türlü gıda maddesi üreten veya satan üyelerimiz hakkında olumsuz bir netice çıkmamıştır. Bu konuda gösterdikleri hassasiyetleri için üyelerimizle gurur duyduk. İl genelinde merkez ve ilçelerdeki işletmelerde tespit edilen olumsuz sonuçlar kamuoyuyla paylaşılmıştır. İlçemizde gıda maddesi üreten veya satan hiçbir üyemiz herhangi bir cezaya maruz kalmadı. Bu sonuçta hem bizler hem de halkımız adına son derece sevindirici oldu. Halkımız ilçe esnafımıza güvenerek gönül rahatlığıyla alışverişini yapmaya devam edebilir." - ORDU

Fatih Arslan, Fatsa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Pakdemirli'den 15 bin kişiye istihdam müjdesi
AK Partili Bülent Turan, gezi davasındaki beraat kararlarını değerlendirdi Son dakika: Manisa'da 5.2 büyüklüğünde deprem oldu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Osman Kavala için verilen beraat kararına itiraz edecek

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 20:04:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arslan: "Hiçbir üyemiz herhangi bir cezaya maruz kalmadı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]