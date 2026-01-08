Artin Demirci'nin Yeni Sergisi Açılıyor

Artin Demirci'nin altı yıl aradan sonraki kişisel sergisi "Siyahın İçinde, Beyazın İçinde ve Diğer Patikalar", 10-31 Ocak'ta Şişli'deki Red Rouge Art'ta sanatseverlerle buluşacak.

Sergi, Demirci'nin yıllara yayılan üretiminden seçilmiş 50'den fazla eseri bir araya getirecek. Siyah, beyaz ve gri tonların hakim olduğu sergideki seçki, monokromu yalnızca estetik değil, kavramsal ve düşünsel bir alan olarak ele alıyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi resim bölümünden mezun olan Demirci, Neşet Günal ve Neşe Erdok atölyelerinde de eğitim aldı. 1985'ten bu yana kendi atölyesinde üretimini sürdüren sanatçı, ilk kişisel sergisini 1987'de açtı.

Bugüne kadar 30'dan fazla kişisel sergi gerçekleştiren Demirci'nin eserleri, farklı şehirlerdeki galerilerde sergilendi ve çeşitli özel koleksiyonlara girdi.

Sanatçı ayrıca "Antakya-İstanbul-Antakya", "Toprak, Mahşer, Katedral", "Gece, Güneşin Altında ve Orman" ile "Ressamın Atölyesinde Edebiyatçılar" başlıklı seri resimler yaptı. 1981'den itibaren kitap ve dergiler için çizim ve portreler de üreten Demirci, çalışmalarına İstanbul'da devam ediyor.