Artuklu'da metruk binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika

Artuklu Belediyesi, tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yapıların yıkımını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden ve çevre kirliliğine neden olan yapılarda uyuşturucu madde kullanımının önüne geçmek için yürütülen yıkım çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Acar, Akbağ, Akıncı, Kabala, Tilkitepe, Yalım, Yardere, Yenişehir ve Yüce mahallelerinde 18 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk yapıların tespit edilip yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Tutaşı, "Metruk yapıları yıkarak görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği bizim için önemli. Çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.