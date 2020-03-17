ARTVİN Asma köprüden araçları ile geçiyorlar - Son Dakika
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ARTVİN Asma köprüden araçları ile geçiyorlar

6 saat önce

Asma köprüden araçları ile geçiyorlarARTVİN'in Yusufeli ilçesi Irmakyanı köyündeki vatandaşlar, araçlarıyla Çoruh Nehri üzerinde kurulan, çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğundaki ahşap köprüden geçerek ulaşım sağlıyor.

Asma köprüden araçları ile geçiyorlar

ARTVİN'in Yusufeli ilçesi Irmakyanı köyündeki vatandaşlar, araçlarıyla Çoruh Nehri üzerinde kurulan, çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğundaki ahşap köprüden geçerek ulaşım sağlıyor.

İlçeye 14 kilometre uzaklıktaki Irmakyanı köyünün yanından geçen Çoruh Nehri üzerine yıllar önce çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğunda ahşap köprü inşa edildi. Başka girişi bulunmayan köye vatandaşlar, araçlarıyla ulaşımı, köprüden geçerek sağlıyor. Otomobilleri ve kamyonlarıyla asma köprüyü kullanan sürücüler, yıllardır kullandıkları köprünün güvenli olduğunu, geçerken de herhangi bir tedirginlik yaşamadıklarını söyledi. Köprünün bağlantısı olan karayolundan araçları ile gelip geçen sürücüler ise sallanan asma köprüden geçen araçları şaşkınlıkla izliyor. Köyün tek girişinin sağlandığı köprüye hayvanların girişini önlemek için takılan kapı da görenlerin dikkatini çekiyor. Sabah köyden erken çıkanların açtığı kapı, akşam köye son gelen kişi tarafından kapatılıyor. Köprüdeki kapı açma kapama geleneği de yıllardır sürdürülüyor.

'İLK GEÇEN TEREDDÜT EDİYOR'

Köylerine ulaşmanın en kısa yolunun asma köprü olduğunu anlatan Fatma Aydın, "Bu köprü olmadığı zaman teleferik kullanıyorduk sonra bu köprü yapıldı. Bundan başka yolumuz yok. Bu köprüden otomobiller, kamyonlar, insanlar geçiyor. Yabancı insanlar geçmekte ilk başta tereddüt ediyor. Ama tehlikeli değil? dedi.

Köye hasta ziyaretine gelen Fahrettin Erdinç de "Çok güzel bir köprü. Bir arkadaşı ziyarete geldim. Korkulacak bir yanı yok. Bu mahalleye sadece bu köprü ile geçiliyor. Biz alıştık artık korkmuyoruz" diye konuştu.

Köprüden geçen Adem Şimşek ise, "Biz yıllardır araçlarımızla bu köprüden geçiyoruz. Köyümüzün tek giriş çıkış yolu burası yaya ve otomobille bu yolu kullanıyoruz. Bu köprüden yıllardır kamyonlar, otomobiller ve insanlar geçiyor. Ailemde ilk başta tereddüt ediyordu gide gele onlarda alıştı. Bir tehlikesi yok? ifadelerini kullandı.

ARTVİN Asma köprüden araçları ile geçiyorlar

Yusufeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:05 Kaynak: DHA
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