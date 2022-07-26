Artvin'de baraj gölünde yüzen ayı kameralara yansıdı - Son Dakika
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Artvin'de baraj gölünde yüzen ayı kameralara yansıdı

26.07.2022 12:17
Artvin'de baraj gölünde yüzen ayı kameralara yansıdı

Artvin'de Borçka Baraj Gölü'nde yüzen ayı görüntülendi.

Artvin'de Borçka Baraj Gölü'nde yüzen ayı görüntülendi.

Artvin Valiliğince kentin turizmine katkı sağlamak amacıyla Borçka Barajı Gölü kıyısında inşa edilen ve bir süredir hizmet veren İbrikli İskelesi'nden tekne turları düzenleniyor.

Tur sırasında teknede bulunanlar, suda yüzen ayıyı farketti. Ayının yüzerek gölden çıktığı ve ormanlık alana girerek uzaklaştığı anlar, teknedekilerce cep telefonuyla kaydedildi.

Vali Yılmaz Doruk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaban hayatı ile iç içe olmanın gerçek adresi Artvin. Bugün Borçka Baraj Gölü üzerinde inşa ettiğimiz iskelede düzenlenen tekne turlarında yaban hayatı sakinlerimizden olan ayı misafirlerimize eşlik etti. Yine bekleriz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de baraj gölünde yüzen ayı kameralara yansıdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Artvin'de baraj gölünde yüzen ayı kameralara yansıdı - Son Dakika
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