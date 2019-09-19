Artvin'de Gaziler Günü etkinlikleri

Artvin'de Gaziler Günü çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor.



Milli İrade Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören Artvin Valiliği, Artvin Belediyesi ve İl Garnizon Komutanlığı çelenklerinin anıta bırakılmasıyla başladı.



Saygı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Yüzbaşı Barış İçöz yaptı.



İçöz, her karışı şehit kanıyla sulanmış vatan topraklarının savunması uğruna hayatlarını feda etmeyi göze alarak gazilik onuruna erişen kahramanların kıvanç günü kutlamanın heyecanı içinde olduklarını söyledi.



Artvin Valisi Yılmaz Doruk törende yaptığı konuşmada "Aziz milletimiz, kadim gaza anlayışı sayesinde tarih boyunca İstiklal ve İstikbaline yönelen tüm saldırıları dünyada eşi görülmemiş mücadelelerle bertaraf ederek, en zor şartlar altında vatanına ve bayrağına sahip çıkmıştır. Yüreklerindeki koşulsuz vatan sevgisi ve üstün cesaretle, cansiparane mücadele ederek bizlere nice şanlı zaferler ve kahramanlıklarla dolu bir geçmiş armağan eden Gazilerimiz, her zaman gurur kaynağımız olmuştur. Aziz Milletimiz, dün olduğu gibi bugünde birliğine ve bütünlüğüne kast eden tüm hain unsurları, asırlardır sergilediği bu onurlu duruşla yok etmeye devam edecektir. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milletimizin tüm fertleriyle sergilediği şanlı direniş bunun en güzel örneğidir. Böylesine bir milletin ferdi olmak hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu vesileyle bu toprakları canıyla kanıyla savunup bizlere vatan olarak bırakan tüm ecdadımızı rahmetle yad ediyorum" dedi.



Törene Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İl Garnizon Komutanı Garnizon Komutanı Piyade Albay Şükrü Şendoğan, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi ve gaziler ve vatandaşlar katıldı. - ARTVİN