Son Dakika Haberleri: Artvin'de İl Seçim Güvenliği Toplantısı

Artvin'de İl Seçim Güvenliği Toplantısı

57 dakika önce

Artvin'de "İl Seçim Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi.

Artvin'de İl Seçim Güvenliği Toplantısı, System.String[]
Artvin'de "İl Seçim Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi.


Valilik Toplantı Salonunda, Vali Yılmaz Doruk başkanlığında yapılan toplantıya, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdürrahman Cengiz Çerçi, Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Yazan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Hacı Mete Özbek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi, kaymakamlar ile ilgili daire amirleri katıldı.


Vali Doruk, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart'taki yerel seçimlerin il genelinde kardeşçe, huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.


Toplantıda, seçim günü, öncesi ve sonrası alınacak tedbirler görüşüldü.


Ayrıca, afet ve acil durumlar, elektrik-enerji, iletişim, sağlık, itfaiye, ulaştırma, gürültü ve çevre temizliği alanlarında seçim güvenliğiyle ilgili alınacak tedbirler değerlendirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:56 Kaynak: AA

Piyade, Yılmaz Doruk, Artvin, Güncel
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