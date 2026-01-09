Artvin'de İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Artvin'de İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti

09.01.2026 20:09
Inşaatta çalışan Yasin Demir, 6'ncı kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Artvin'de inşaat halindeki binanın 6'ncı katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Seyitler bölgesindeki bir inşaatta çalışan Yasin Demir (44), henüz bilinmeyen bir nedenle binanın 6'ncı katından düştü. Ağır yaralanan işçi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden işçinin Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğu, evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

