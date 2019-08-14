Artvin'de kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hamza Çelik’in kullandığı 75 AR 131 plakalı kamyonet, Yusufeli Devlet Hastanesi mevkisinde virajı alamayarak 20 metre şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan İbrahim Korkmaz olay yerinde hayatını kaybederken, Korkmaz’ın cesedi devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kazadan yaralı olarak kurtulan araç sürücüsü ise Yusufeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - ARTVİN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Gölete düşen çocuklarını kurtarmak isteyen anne ve baba boğuldu

Bursa'da yüzde 92 engeli bulunan gaziye, ayaklarını uzattığı için dayak attılar

Kardeşini pompalı tüfekle 5 el ateş edip öldürdü

Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu