Son Dakika Haberleri: Artvin'de kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
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Artvin'de kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

42 dakika önce

Artvin’in Yusufeli ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Artvin'de kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Artvin’in Yusufeli ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hamza Çelik’in kullandığı 75 AR 131 plakalı kamyonet, Yusufeli Devlet Hastanesi mevkisinde virajı alamayarak 20 metre şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan İbrahim Korkmaz olay yerinde hayatını kaybederken, Korkmaz’ın cesedi devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kazadan yaralı olarak kurtulan araç sürücüsü ise Yusufeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - ARTVİN
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Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
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