Artvin'de maviyemiş hasadı başladı

Artvin'de üreticiler, yörede "likapa" olarak da bilinen maviyemiş hasadına başladı.

Hopa ilçesine bağlı Koyuncular köyünde, Uğur Karabacak'ın "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında kurduğu maviyemiş bahçesinde hasat şöleni gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Vali Yılmaz Doruk, 1600 kök maviyemiş bitkisinden oluşan 5 dönümlük bahçede incelemelerde bulunarak, Tarım ve Orman İl Müdürü Dursun Okur ile Karabacak'tan bilgi aldı.

Vali Doruk, burada gazetecilere, Artvin'de 2020 yılında 44 dekar alanda 22 ton maviyemiş yetiştirildiğini söyledi.

Maviyemişin ekonomik değeri olduğuna dikkati çeken Doruk, "Her yerde yetişmiyor. Sahil ilçelerimizin iklimi çok elverişli. Biz de bunu değerlendireceğiz. İlimizde 17 likapa bahçemiz var. Bu sayının giderek artacağını da düşünüyorum." dedi.

Doruk, maviyemişin sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da çok itibar gördüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Maviyemiş bir meyveden öte sağlık yönüyle öne çıkıyor. Artvin tıbbi aromatik bitkilerin zenginliği konusunda Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. 2 bin 727 farklı bitki türüyle en fazla bitki çeşitliliğine sahip il. Bunların çoğu endemik tür. Üniversitemiz de aromatik bitkiler konusunda ihtisas üniversitesi. Maviyemiş de aromatik bir bitki. Bu yüzden de bu konuya önem veriyoruz."

Etkinliğe, Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Mustafa Kılınç, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.