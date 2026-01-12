Artvin'de Pazar Fiyatları Artıyor, Alım Gücü Düşüyor - Son Dakika
Artvin'de Pazar Fiyatları Artıyor, Alım Gücü Düşüyor

12.01.2026 10:39
Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki halk pazarında yüksek fiyatlar ve düşük alım gücü, vatandaşları zorluyor.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde kurulan halk pazarında artan fiyatlar ve düşen alım gücü hem vatandaşları hem de pazarcıları zor durumda bırakıyor. Pazara alışverişe gelen Gülay Akçiçek, "Maaşlar az, geçim zor. Pazara geliyoruz ama çantamız boş dönüyoruz. Nasıl olacak?" diye sordu.

Gürcistan sınırındaki Kemalpaşa'da kurulan haftalık pazarda, kış mevsimiyle birlikte havaların soğuması ve fiyatların yükselmesi hem pazarcıların hem de alışverişe gelen vatandaşların tepkisini çekiyor.

Emekli vatandaş, "Para nerede var? Verdikleri parayla buradan çarşıya bile çıkamıyoruz" dedi.

Kemalpaşalı 21 yaşındaki pazarcı Berat Bal, "Satışlar aşırı derecede durgun. Alım gücü olsa bile havaların soğuk olmasından dolayı satışlar yine durgun. Şu anda pazardakiler boş geziyor. Yani öyle, zevkli bir satışımız yok. Allah'a şükür siftahımızı yapıp devam edeceğiz inşallah" diye konuştu.

"Maaş az, geçim zor"

Gülay Akçiçek, "Adam maaş vermiyor, maaşlara az zam yazıyor. Sürekli asgari ücretten bahsediyor televizyon kanalları. Geçim zordur. Pazara gidersin ama bir şey alamazsın, çanta yine boştur, bakın. Maaş az, geçim zor. Biz burada kira vermiyoruz ama çoluk çocuğum İstanbul'da kirada oturuyor. Kızlarım kira veriyor. Nasıl olacak, ben ne bileyim? Onu Tayyip Bey biliyor" ifadesini kullandı.

Pazara gelen bir kadın, "Pazar iyi mi? İyi ama fiyatlar yüksek, tabii bize uymuyor. Vallahi 300 liralık lahana alacağız" dedi.

Kocası emekli olan kadın da "Her şey pahalı. Geçinemiyoruz ama bir şekilde idare ediyoruz. Kocam emekli. Biz de ev kiradayız. Kiraya mı verelim, yiyeceğe mi verelim?" diye sordu.

"Piyasa çok kötü"

Pazarcı, "Pazar şu anda durgun. Şu havuç 35 lira. 35 liraya da vatandaş yine alamıyor. Domates 60–65 lira. Mevsimine göre bu fiyatlar para değil ama yok, vatandaş alamıyor" dedi.

Pazarcı Hatice Kesik ise "Piyasa çok kötü, hem pahalı. Yazın daha ucuzdu ama şimdi ürünler pahalı ve daha da artacak. Allah'a şükür bugün siftah yaptık" şeklinde konuştu.

Alışverişe gelen Semih Başar ise "Pazara geldim; salata, patates aldım, bir de kabak alacağım, sonra gideceğim. Başka da bir şey alamayacağım. Emekli olunca alamıyoruz, yetmiyor abi. Maaşlar az, pazarda her şey pahalı" yorumunu yaptı.

Kaynak: ANKA

