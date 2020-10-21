Artvin İl Koordinasyon Kurulu 4. dönem toplantısı yapıldı - Son Dakika

Artvin İl Koordinasyon Kurulu 4. dönem toplantısı, Vali Yılmaz Doruk başkanlığında yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, yatırımcı kurum ve kuruluşların temsilcileri yürüttükleri çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Doruk, Artvin'de 303 projenin uygulandığını söyledi.

Projelerinden 186'sının bölge ve il müdürlüklerince, 19'unun belediyeler, 98'inin de köylere hizmet götürme birliklerince yürütüldüğünü kaydeden Doruk, "303 projenin yıllara sari ödeme tutarı 19 milyar 843 milyon lira. Bu yılki ödeneğimiz de 2 milyar 243 milyon lira olup bu paranın 1 milyar 943 milyon lirası harcanmış durumda. Bu projeler için bugüne kadar yapılan harcama 9 milyar 379 milyon liraya ulaşmış durumda." dedi.

Yapılan harcamalardan en büyük payı yüzde 47 ile ulaştırma ve haberleşme yatırımlarının aldığını belirten Doruk, "Harcamaların yüzde 34'ü enerji, yüzde 14'ü kamu hizmetleri, yüzde 5'i de diğer alanlarda yapılan yatırımlar için kullanılmış." diye konuştu.

Doruk, projelerden 75'sinin tamamlanarak 172'sinde de çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü kaydederek, "32 proje ihale aşamasında, geri kalan projelere de henüz başlanmadı." ifadesine yer verdi.