Artvin'in Borçka ilçesinde sel
28 dakika önce
Artvin'in Borçka ilçesinde gece boyu etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:50 Kaynak: İHA
Artvin'in Borçka ilçesinde gece boyu etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu.
Borçka- Hopa karayolu üzerinde bulunan Küçükköy mahallesinde Çığhala Deresi şiddetli yağışlar sonrası taşarken, taşkınlar sonucu çok sayıda iş yeri ve mahalle camisi zarar gördü. Bölgede hasar tespit çalışması başlatılırken, yolda ulaşım taşan dere suları nedeniyle güçlükle sağlanıyor.
(İHA)
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