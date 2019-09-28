Son Dakika Haberleri: Artvin'in Borçka ilçesinde sel
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Artvin'in Borçka ilçesinde sel

28 dakika önce

Artvin'in Borçka ilçesinde gece boyu etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu.

Artvin'in Borçka ilçesinde gece boyu etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu.

Borçka- Hopa karayolu üzerinde bulunan Küçükköy mahallesinde Çığhala Deresi şiddetli yağışlar sonrası taşarken, taşkınlar sonucu çok sayıda iş yeri ve mahalle camisi zarar gördü. Bölgede hasar tespit çalışması başlatılırken, yolda ulaşım taşan dere suları nedeniyle güçlükle sağlanıyor.

(İHA)

Artvin'in Borçka ilçesinde sel

Artvin, Borçka, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:50 Kaynak: İHA
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