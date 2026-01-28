Artvin Ticaret Borsası'ndan önemli ziyaret - Son Dakika
Artvin Ticaret Borsası'ndan önemli ziyaret

Artvin Ticaret Borsası\'ndan önemli ziyaret
28.01.2026 11:18
Artvin Ticaret Borsası heyeti, Sarp Sınır Kapısı'nın ekonomik potansiyelini görüştü.

Artvin Ticaret Borsası heyeti, Sarp Mülki İdare Amiri Göktuğ Kağan Ayaz ile Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ersin Başaran'ı ziyaret etti.

Artvin Ticaret Borsası Başkanı Osman Akyürek ve beraberindeki heyet, makamında bir araya geldiği Ayaz'la sınır ticareti ve bölge ekonomisine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Borsanın kurumsal yapısı ve çalışmalara ilişkin Ayaz'a bilgi aktaran Akyürek, Sarp Sınır Kapısı'nın ticari potansiyeline dikkati çekti.

Ayaz, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Sarp Sınır Kapısı'nın bölge ve ülke ekonomisi açısından stratejik öneme sahip olduğunu kaydetti.

Ayaz, kamu kurumları ile meslek kuruluşları arasındaki işbirliği ve koordinasyonun bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacağını vurguladı.

Heyet, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Başaran'a da ziyaret gerçekleştirdi.

Gümrük sahasındaki çalışmalar ve uygulamalar hakkında heyet üyelerine bilgi veren Başaran, ticaretin daha etkin yürütülmesi için kurumlar arası işbirliğine açık olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

