Artvin Valisi Doruk, esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Artvin Valisi Doruk, esnafı ziyaret etti
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Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı il merkezinde alınan tedbirleri inceledi.
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı il merkezinde alınan tedbirleri inceledi.
Vali Doruk, beraberindeki İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın ve İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ile şehir merkezindeki esnafı ziyaret etti.
Esnafın, koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyup uymadıklarını inceleyen Doruk, tedbirlere uyulması dolayısıyla memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
Doruk, herkesi sosyal mesafeyi korumaya ve diğer önlemleri hassasiyetle uygulamaya davet etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 03:30 Kaynak: AA
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