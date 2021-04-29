Artvin Valisi Doruk, hedeflerinin bayram sonrası vaka sayısını sıfırlamak olduğunu söyledi - Son Dakika

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, tam kapanma sürecinde "17 gün 170 bin gönüllü, bayram sonrası sıfır vaka" sloganıyla ildeki Kovid-19 vaka sayılarını sıfırlamak istediklerini söyledi.

Doruk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bugün saat 19.00'dan itibaren başlayacak "tam kapanma" sürecine ilişkin düzenlenen değerlendirme ve bilgilendirme toplantısında, ülke genelinde vakalarda nispeten düşüş görülürken Artvin'de bir süredir artış yönünde eğilim olduğunu belirtti.

Daha önceki süreçte Artvin'de topyekun bir mücadeleye girişildiğinde olumlu sonuçlar alındığını gördüklerini dile getiren Doruk, şöyle devam etti:

"Tam kapanmayla yeni bir mücadele başlıyor. Ben bu kapanma sürecine, fırsat diyorum. Kovid-19'la mücadele 17 günlük fırsat, bu akşam başlıyor. Yaza girerken vakaları, hayatımızı etkilemeyecek düzeye çekerek ekonomik hayatımızda canlanma ve istikrarı yakalayabiliriz. Bu hedefe ulaşmak için sloganımız '17 gün 170 bin gönüllü, bayram sonrasında sıfır vaka.' Herkes bu işin görevlisi ve gönüllüsü olmak zorunda. '17 gün 170 bin gönüllü, bayram sonrası sıfır vaka' sloganıyla ilimizdeki Kovid-19 vaka sayılarını sıfırlamak istiyoruz. Biz Artvin'de hiç vaka olmayan günleri gördük, yine görebiliriz."

Vali Doruk, bayram sonrasında sıfır vaka hedefine ulaşmak için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayarak, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin üye ve çalışanlarını bu noktada uyarması gerektiğini kaydetti.

Vali Doruk başkanlığında Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, kamu kurumlarının müdürleri, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.