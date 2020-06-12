Artvin Valisi Doruk ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kışla, kentteki yatırımları inceledi - Son Dakika

Artvin Valisi Yılmaz Doruk ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, kentte yapımı devam eden kamu yatırımlarını inceledi.

Vali Doruk ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kışla, ilk olarak Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi olarak kullanılan ek bina onarımının inşaatını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Yeni Mahalle'ye geçen Doruk ve Kışla, burada da inşaat çalışmaları devam eden Ağız Diş Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Halk Sağlığı Laboratuvarı, Verem Savaş Dispanseri, Fizik Tedavi Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak hizmet verecek sağlık kuruluşu hizmet binasında incelemede bulundu.

Doruk ve Kışla, buradaki incelemelerinin ardından Artvin'in turizmden hak ettiği payı alabilmesi amacıyla Artvin Valiliğince projelendirilen ve Borçka Barajı üzerine inşa edilecek tekne turları iskele ve rekreasyon inşaatlarında inceleme yaptı.

Artvin'in kamu hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanacağını belirten Doruk, denetlediği kamu yatırımları inşaatlarında gördüğü eksikliklerin giderilmesi için daire amirleri ile yüklenici firma yetkililerine talimat verdi.

Vali Doruk ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kışla'ya incelemelerinde, Vali Yardımcıları Cevat Uyanık, Hasan Hüsnü Türker, İl Genel Meclis Başkanı Furkan Çakmak, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Muhammet Çakmak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Murat Cavunt, İl Sağlık Müdürü İrfan Yıldırım, AK Parti Artvin İl Başkanı Fatih Tahtalı ile bazı ilgililer de eşlik etti.