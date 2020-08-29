Artvin Valisi Doruk'tan şehitlik ziyareti - Son Dakika

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla İl Garnizon Şehitliğini ziyaret etti.

Şehitlik ziyaretinde Vali Doruk'a, Garnizon Komutanı Piyade Albay Şükrü Şenduran, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç ve İl Müftüsü Hasan Güneş eşlik etti.

Vali Doruk ve beraberindekiler, şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

İl Müftüsü Güneş, burada Kur'an-ı Kerim okudu ve dua edildi.