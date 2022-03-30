Artweeks@Akaretler'in 6. edisyonu, Akaretler Sıraevler'de başladı - Son Dakika

Bilgili Holdingin ev sahipliğinde düzenlenen Artweeks@Akaretler'in 6. edisyonu, Akaretler Sıraevler'de sanatseverlerle buluştu.

Bilgili Sanat ve Sabiha Kurtulmuş'un organizasyonunu üstlendiği çağdaş sanat etkinliği Artweeks, bu edisyonunda da izleyicilere farklı disiplinlerden pek çok eser sunuyor.

Etkinliğe katılan galeriler arasında, .artSumer, Martch Art Project, Sanatorium, The Empire Project, Galeri Nev İstanbul, Anna Laudel, PİLEVNELİ, Versus Art Project, ArtOn İstanbul, Pi Artworks, MERKUR Galeri, Ferda Art Platform, Mixer Art Gallery, Mine Sanat Galerisi ve Öktem Aykut yer alıyor.

"Gezdiğiniz zaman daha çok güncel işleri göreceksiniz"

Artweeks@Akaretler Organizatörü Sabiha Kurtulmuş, AA muhabirine, etkinliği yılda 2 defa yapmaya özen gösterdiklerini belirterek, bu edisyonda 15 galeri, 2 koleksiyoner sergisi, 2 kültür sanat yayını ve NFT sergisini sanatseverlerin beğenisine sunduklarını söyledi.

Kurtulmuş, sanat galerilerinin son dönem işlerini sergilediklerine işaret ederek, "Biz de Merkür Galeri olarak yer alıyoruz. Hem genç hem de usta sanatçıların eserlerine yer verdik. Fatma Türlin, Burçu Perçin, Adnan Çoker ve Ekrem Yalçındağ'ın da aralarında olduğu sanatçılarımız öne çıkıyor. Heykelden resim ve seramiğe kadar üretimler var." dedi.

Bilgili Holding Kültür ve Sanat Projeleri Yöneticisi Begüm Güney ise bugüne kadar en fazla mekanı kullandıkları edisyonun açılışını yaptıklarına dikkati çekerek, izleyenlerin sanatın en güncel örneklerini görebileceğini dile getirdi.

"Bir önceki edisyonu 55 bin kişi ziyaret etti"

Güney, Artweeks@Akaretler'i bir önceki edisyonda 55 bin kişinin ziyaret ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu sene bu sayıyı geçeceğimizi düşünüyoruz. Biz genel bir fuar pratiğinde değiliz. Çünkü bizim tüm halka açık, ücretsiz bir etkinlik olarak gerçekleştiriyor olmamız bizi diğer ticari fuarlardan bir adım önde kılıyor diye düşünüyorum. Burada 7'den 70'e izleyicimiz oluyor. Aynı zamanda insanlar Akaretler'i gerçekten sanatı izleyebilecekleri bir mekan olarak hafızalarına kazıdılar."

Bilgili Holding olarak bağımsız sanatçıları desteklemeyi önemsediklerini vurgulayan Güney, yakın bir zamanda fotoğraf üzerine büyük bir etkinlik yapmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

Yıldız Holding'den seçme eserler Artweeks@Akaretler'de

Yıldız Holding de bu yıl Artweeks@Akaretler etkinliğinde özel bir sergiyle yer alıyor.

"Yıldızlar Geçidi" isimli sergi, gofretlerden bisküvilere, çikolatalardan krakerlere kadar unutulmaz ürünlerin usta sanatçılar elinden çıkmış yorumlamalarını içeriyor.

Ahmet Güneştekin, Burhan Doğançay, Ebru Döşekçi, İhsan Oturmak, Laurence Jenkell, Melis Ağazat ve Natalia Stuyk'un eserlerinin yer aldığı sergi, Yıldız Holding'in 1944'te Ülker markasıyla başlayan yolculuğunu da sanat yoluyla anlatıyor.

Artweeks@Akaretlerin 6. edisyonu, 10 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek

Çağdaş sanatın çeşitliliğini, galeriler, bağımsız sanatçılar ve koleksiyoner sergileri ile kutlayan Artweeks@Akaretlerin 6. edisyonu, 10 Nisan'a kadar Akaretler Sıraevler 11,15,17,19,37-39, 55 ve B 2/2-3-4 numaralı binalarında ücretsiz görülebilecek.

Difo Art'ın da özel bir fotoğraf sergisi düzenleyeceği ve "Carny.io"nun NFT sergisinin yer alacağı etkinlik kapsamında, ayrıca Selman Bilal ve Şeli Elvaşvili'nin koleksiyonları sergilenecek.