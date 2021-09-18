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Artweeks@Akaretler yarın sona erecek - Son Dakika

Artweeks@Akaretler yarın sona erecek

18.09.2021 13:47
Artweeks@Akaretler yarın sona erecek, System.String[]

Sanatseverlerle koleksiyonerleri, tanınmış yerli ve yabancı sanatçıların eserleriyle bir araya getirmeyi hedefleyen Artweeks@Akaretler'in 5. edisyonu yarın sona erecek.

Sanatseverlerle koleksiyonerleri, tanınmış yerli ve yabancı sanatçıların eserleriyle bir araya getirmeyi hedefleyen Artweeks@Akaretler'in 5. edisyonu yarın sona erecek.

Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş organizasyonuyla düzenlenen etkinlik, Akaretler Sıraevler'de galeriler, koleksiyonerler ve sanatçı projelerini bir araya getirdi.

Etkinliğe konuk olan Mixer Gallery sanatçılarından Alp İşmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karantina döneminde sıkıntılar yaşadıklarını ve bu sürecin sanatın kendisine dost olduğunu söyledi.

İşmen, pandemi sürecindeki kapanmaların kendisi için pozitif bir süreç olduğundan bahsederek, bu dönemde birçok eser ürettiğini dile getirdi.

Mürekkeple eserlerini hazırlayan İşmen, "Çoğu insan elle ürettiğime inanmıyor. 'Dijital mi?' diye soruyorlar. İçeriğini merak ediyorlar. İnsan bedeni üzerinde yaptığım deformasyonları merak ediyorlar. Muhabbet neticesinde de 'Başka gözle bakmaya başladık. Daha iyi anladık.' diyorlar. Hemen hemen her gün Artweeks'de olmaya çalışıyorum. Çünkü insanlarla temas etmeyi seviyorum. Uzun zaman göremediğim birçok sanatçıyla buluşuyorum. Şu hayatta yapabileceğim tek şey üretmek ve sanat ortamının içerisinde olmak. Bunun için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

İşmen, galeride aşk ve sevgi temalı 3 döneme ait eserlerinin yer aldığını belirterek, "Sanatseverlerin sergiyi gezerken, sevgiyle bu eserleri yaptığımı düşünerek, gezmelerini isterim. Tanrısal sevgi, aşk, iki insanın dostluğu, insanın kendiyle dostluğu, sanat tarihinin bugüne olan dostluğunu düşünerek gezsinler isterim." dedi.

"Artweeks fuardan daha çok bir sanat festivali gibi"

Ferda Art Platform Kurucusu Ferda Dedeoğlu ise 3 yıldır Artweeks'e katıldıklarını aktararak, "Artweeks, her sene çok daha iyi bir noktada, daha da olgunlaşıyor. Bu seneki katılımcılarla beraber daha da iyi bir noktaya ulaştı. Burası fuardan daha çok bir sanat festivali gibi. Çünkü organik bir gezi yapısı var. Tek bir kapalı alanda, yoğun bir eser görmeye maruz kalmaktansa böyle daha keyifli, yaşayarak gezebilme havası var. Açıkçası burada çok keyifli bir zaman geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yılki katılımdan ve sanatseverlerin gösterdiği ilgiden memnun olduklarını söyleyen Dedeoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni koleksiyonerle tanışıyoruz. Yeni networkler ediniyoruz. Bunların hepsi çok kıymetli. Daha da çok insanın burayı gezip, görmesini elbette istiyoruz. Biraz pandemiyle birlikte şehirdeki hayat durgunlaşmıştı. Açıkçası bu anlamda Artweeks, hepimizin özlem duyduğu bir zamana denk geldi. Bütün sanatseverleri gezmeye bekliyoruz. Bizim galerimizde de 35 eser var. Biz yeni temsil ettiğimiz sanatçıların eserlerini, galeride yeni sergisini açtığımız Şakir Gökçebag'ın işlerinden bir kısmını burada gösterme imkanı bulduk. Bizim en çok burada mutlu olduğumuz şey daha yeni temsiliyetini aldığımız sanatçıların ilk kez burada görücüye çıkması."

Artweeks@Akaretler'in 5. edisyonuna, Zilberman Gallery, Sanatorium, Mine Sanat, Empire Project, Martch Art Project, artSumer, X-ist, Vision Art Platform, Pi Artworks, Merkur, Pilevneli, Ferda Art Platform, Mixer, F2 Anim House - Galeri Nev Istanbul, Şerife Ercantürk Bilgili, İdil İlkin, Sanatatak, Krank Art Gallery ve BB Project eserleriyle katılırken ayrıca Sinan Eren Erk küratörlüğünde Yıldız Holding Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan bir kesit de sunuluyor.

Artweeks@Akaretler yarın sona erecek
Artweeks@Akaretler yarın sona erecek
Artweeks@Akaretler yarın sona erecek
Artweeks@Akaretler yarın sona erecek
Artweeks@Akaretler yarın sona erecek

DOST Partisi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artweeks@Akaretler yarın sona erecek - Son Dakika


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